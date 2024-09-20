Avrupa selin önüne geçemiyor

Macaristan: Başkent Budapeşte'deki tarihi parlamento binası selden etkilendi.Slovakya: Başkent Bratislava'da da etkili olan yoğun yağış sonucu Tuna Nehri'nin taştığı aktarıldı.Polonya: Nysa Klodzka Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen selde Lewin Brzeski kasabasında vatandaşlar güvenlik güçleri tarafından tahliye edildi.Sellerin etkili olduğu Avusturya ve Çekya'da da arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi.Romanya, Çekya, Polonya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve İtalya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellere bağlı can kaybı ise 23'e çıktı. İtalya'da sel nedeniyle ülkenin kuzeyinden en az 1000 kişi tahliye edildi.Avrupa Birliği: Orta Avrupa ülkelerine acil yardım sözü verdi. Acil onarımlar için 10 milyar euro aktarılacak.