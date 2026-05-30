Avrupa sıcak havayla boğuşuyor

Avrupa, mayıs ayının son haftasına alışılmışın çok ötesinde bir sıcaklık rekoruyla girdi. Aşırı sıcaklar kıtanın dört bir yanında kırmızı alarmların verilmesine yol açtı. Bilim insanları, yaşanan bu tabloyu yeni normal olarak değerlendirirken Birleşmiş Milletler (BM) önümüzdeki beş yılın insan tarihinin en sıcak dönemi olacağı uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, söz konusu rakamın ülkelerin bahar ortalamasının yaklaşık 15 derece üzerinde seyrettiğini belirtti. İngiltere merkezli Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Avrupa küresel ısınmadan en hızlı etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. Fransa: Paris'te on yedi bölgede hava durumu nedeniyle turuncu alarm uyarısı verildi. Sıcaklıkların 53 dereceye çıkmasıyla derslere ara vermek zorunda kalındı.