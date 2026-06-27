Avrupa sıcaktan boğuluyor

Avrupa'yı günlerdir etkisi altına alan sıcaklık doğuya kayarken kıtada yüzlerce kişi hayatını kaybetti. İspanya'da son günlerde 212, İtalya'da 5 ve Fransa'da 3'ü çocuk 48 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık sistemleri ise birçok ülkede alarm vermeye devam ediyor. Paris Emniyet Müdürlüğü hastanelerin dolmak üzere olduğunu açıkladı. Fransa'da acil servis başvuruları dört katına çıkarken kalp durması vakalarında da ciddi artış görüldü. Londra hastaneleri hayatı tehdit eden çağrılarda rekor seviyeye ulaşıldığını aktardı.

55 BOĞULMA VAKASI

Fransa'da kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken boğulma vakaları da artıyor. Fransa Spor Bakanı Marina Ferrari, aşırı sıcaklarda suya girdikten sonra boğulanların sayısının 55'e yükseldiğini belirtti. Sayının daha da artmasından endişe edildiğini belirten Ferrari, boğulmaların yüzde 65'inin denetim olmayan veya izin verilmeyen alanlarda yaşandığını vurguladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, liderleri "iklim dayanıklı sağlık sistemlerine yatırımı önceliklendirmeye" çağırırken Avrupa Sendikalar Konfederasyonu işçiler için maksimum çalışma sıcaklığı yasası talep etti. Öte yandan sıcak hava dalgasının merkez üssünün Almanya'ya, ardından kıtanın doğusuna kayması bekleniyor. Polonya, Macaristan ve Hırvatistan da uyarılara karşın kırmızı alarma geçti. Termometrelerin 40 dereceyi aştığı kıtada rekorlar birbiri ardına kırıldı. Fransa, tarihin en sıcak gecesini yaşadı.