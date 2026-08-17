Avrupa söndürülemiyor

Aşırı sıcaklar ve kuraklıkla sarsılan Avrupa, kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadelesinde sınıfta kalıyor. Belçika'da Hautes Fagnes doğa koruma alanında başlayan ve 3 bin hektarı aşan alanın kül olmasına yol açan yangın, ülke tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçti. Alevlerin Almanya- Fransa-Belçika sınırını aşarak yerleşim yerlerine yaklaşması tahliyeleri başlattı. Fransa'nın Landes bölgesinde 100, Almanya'nın Eifel bölgesinde bin 800 kişi tahliye edildi. İngiltere ve Hırvatistan'da yangınlar tüm şiddetiyle sürüyor.

BILD gazetesine konuşan uzmanlar, Almanya'daki yangınlarda aşırı sıcakların yanı sıra toprak altındaki İkinci Dünya Savaşı mühimmatlarının da etkili olduğunu vurguluyor. Paslanan mühimmatlardan sızan beyaz fosfor, 20 derecenin üzerindeki hava ile temas edince alev alıyor ve patlama riskiyle itfaiyenin müdahalesini zorlaştırıyor. Öte yandan, Yunanistan bir yandan İskiri Adası'ndaki yangınla, diğer yandan Mora Yarımadası'nı vuran selle mücadele ediyor.