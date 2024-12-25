Avrupa sosyal çöküntünün pençesinde: Fransa’da taciz şikâyetleri patladı

Avrupa ülkelerinde kronikleşen sorunlara çözüm bulunamıyor. Aile içi şiddet, cinsel taciz vakaları, evsizlik gibi sorunlar katlanırken Avrupa sınırları içerisinde gençler arasındaki mutsuzluk oranları da büyüyor. Fransa'daki son gelişmeler de Batı'daki cinsel taciz vakalarını bir kez daha gözler önüne serdi. Fransa'da mahkemenin eski eşi Gisele Pelicot'a uyuşturarak yıllarca çok sayıda erkeğin tecavüzüne maruz bıraktığı suçlamasıyla yargılanan başsanık Dominique Pelicot ve davanın diğer sanıklarına 3 ile 20 yıl arası hapis cezası vermesi ülkedeki taciz skandallarını da yeniden gündeme getirdi. Gisele Pelicot'un toplu tecavüz davasının ardından Fransa'nın yardım hattına gelen çağrılar katlandı.YahooNews'te yer alan habere göre Fransa'nın başkenti Paris'teki bir hastanede (APHP) bulunan çağrı merkezine gelen telefonlar her geçen gün artıyor. Yardım hattı olarak bilinen bu merkezde çalışan uzmanlar, uyuşturularak cinsel saldırıya uğrayan mağdurlara yardım ediyor. Merkez günde 10 çağrı alıyor. Fransa'da Gisele Pelicot davasının ardından yeni bir yardım hattı da kuruldu. AFP'ye konu hakkında konuşan yardım hattının başındaki kişi olan Leila Chaouachi, "Çevresindekiler tarafından ilaçla uyutulup tecavüze uğrayan kadınlardan sürekli yardım telefonları alıyoruz" dedi.Diğer taraftan ülkedeki cinsel taciz vakaları bir önceki yıla göre yüzde 69 arttı. Buna göre yaklaşık 2 bin cinsel taciz şikâyeti veya çağrısı kaydedildi. Bu vakaların yaklaşık yüzde 80'inin, özellikle 20 ile 29 yaşları arasındaki kadınları kapsadığı açıklandı. Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörleri bu yılın başında yaptıkları açıklamada Fransa'nın çocukların aile içi cinsel istismardan korunması konusunda acilen hareket geçmesi gerektiğini bildirmişti.Yunanistan Polis Teşkilatı Sözcüsü Konstantina Dimoglidu, yaptığı açıklamada, aile içi şiddet vakalarını değerlendirdi. Bu yıl polise yansıyan aile içi şiddet vakalarının önceki yıllara göre çok daha yüksek olduğunu belirten Dimoglidu, "Bu yıl, geçen yılın neredeyse iki katı aile içi şiddet şikâyeti aldık" dedi. Dimoglidu, "panik butonu" sayesinde vakaların daha kolay iletildiğini vurgulayarak, "Bize bu yıl başvuran kadınların bazıları aslında geçmiş yıllarda da şiddete uğramış olduklarını beyan etti. Bu da kadınların artık geçen yıllara oranla polise başvurabilecek gücü kendilerinde daha kolay bulabildiğini gösteriyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri de kadın ve çocukları korumak adına geliştirilen 'panik butonu' gibi yeni uygulamalardır" diye konuştu.Avrupa, özellikle de AB, dünyanın en müreffeh bölgelerinden biri olarak kabul edilmekte. Ancak, bu refaha rağmen, sınırları içindeki pek çok genç, ruh sağlığı ile ilgili artan endişelerle birlikte, refahta giderek artan bir düşüşle karşı karşıya. Geçtiğimiz ay, İngiltere merkezli bir yardım kuruluşu olan Children's Society, Birleşik Krallık'taki gençlerin refahını ve Avrupa'daki gençlerle karşılaştırmalarını inceleyen bir rapor yayınladı. 2024 İyi Çocukluk Raporu'na göre Avrupalı gençlerin ortalama yüzde 16.6'sı hayatlarından memnun değil; bu oran kıta genelinde her altı gençten birine denk geliyor. Gençler arasında yaşam memnuniyetinin en düşük olduğu ülke yüzde 25.2 ile Birleşik Krallık olurken, bu ülkeyi Polonya (yüzde 24.4) ve Malta (yüzde 23.6) takip etti.