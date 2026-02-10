Avrupa sosyal medya ile mücadelede vites artırdı

Avrupa Birliği (AB) ve üye ülkeler, internet ortamında kontrolsüz şekilde vakit geçirilmesi nedeniyle çocuk ve gençler için sosyal medya kısıtlaması getirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Danimarka hükümet, 7 Kasım 2025'te 13 yaş altındakilere giriş yasağı ve 13-15 yaşındakilerin de ebeveyn izniyle belirli platformlara erişimine izin verilmesinde anlaşmaya varırken konunun parlamentoda görüşülmesi bekleniyor. Fransa'da Ulusal Meclis, 15 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklamaya yönelik yasa tasarısını kabul etti. Yasa tasarısının eylülde, yeni öğretim yılında yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Almanya'da bu yıl içinde yaş sınırları ve okullarda cep telefonu yasağı gibi konularda önerilerin sunulması bekleniyor.