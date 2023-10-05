Avrupa tahtakurusuna teslim

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'daki tahtakurusu istilası okullara da sıçradı. Le Figaro'nun haberine göre, yatakların yanı sıra, tren, metro, sinema ve hastanelerde de tahtakurusu görülmesinin ardından Seine- Saint-Denis'de iki okula ihbar üzerine ilaçlama yapıldı. Okul müdürleri sıralarda görülen tahtakurusunun çoğalmasının ilaçlamaya önlendiğini bu konuya ilişkin olarak velileri bilgilendirdiklerini söyledi.Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi milletvekili Thierry Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Seine-Saint-Denis'te bir lisede, 28 Eylül'den bu yana tahtakuruları görüldüğünü ancak okul yönetiminin bu konuda bilgilendirme yapmadığını, eğitime devam edildiğini ve bu durumun 900 öğrencinin sağlığını tehdit ettiğini söyledi.ÜnlüBrezilyalı süper modal Adriana Lima, Paris Moda Haftası için gittiği Fransa'da kaldığı otelde tahtakuruları tarafından yüzünden ısırıldı. Lima sosyal medya hesabından yüzünün fotoğrafını paylaşarak "İpucu vereyim, tahtakuruları" mesajıyla tepkisini gösterdi.Tahtakurusu istilasının İngiltere'ye de sıçramış olmasından endişe ediliyor. İngiliz Daily Mail gazetesi Paris Charles-de-Gaulle Havaliamanı'nda bavullarda tahtakurularının görülmesinin ardından turistler aracılığıyla böceklerin İngiltere'ye gelebileceği uyarısını yaptı.