Avrupa tarihinde görülmemiş olay! 4 ülkede elektrikler kesildi

İspanya, Portekiz, Fransa ve Andorra dün karanlığa gömüldü. Büyük kesintinin ardından milyonlarca kişi elektriksiz kaldı. Tren seferleri durdu, telefon hatları kesildi, trafik ışıkları söndü, uçuş trafiği etkilendi ve Madrid'de halka "Sokağa çıkmayın" uyarıları yayınlandı.

ORDU GÖREVE ÇAĞRILDI

İspanya ve Portekiz'deki kesintilerin ülke çapında olduğu kaydedildi. Andorra ve İspanya sınırındaki Fransa'nın bazı bölgeleri de kesintiden etkilendi. Fransa'daki kesintiler birkaç saat sonra normale döndü. OHAL ilan edilen İspanya'daki elektrik şebekesi operatörü Red Electrica'dan yapılan açıklamada, kesintisinin tarihte benzeri olmadığı ifade edilirken, elektriğin ülkenin büyük bölümüne yeniden sağlanmasının

6-10 saati bulabileceği kaydedildi. Madrid kentinde üçüncü seviye alarm durumuna geçildi ve Belediye Başkanı Jose Luis Martinez- Almeida orduyu göreve çağırdı. Portekiz'deki kesintilerin de İspanya ile bağlantılı olabileceği ve devam ettiği açıklandı.

SİBER SALDIRI MI?

Kesintinin nedeni henüz belirsiz. Sosyal ağlarda, yaşananların siber saldırı kaynaklı olabileceği ileri sürüldü. Portekiz'deki elektrik dağıtım şirketi ise kesintinin nedeni için "Nadir görülen bir atmosfer olayı" ifadesini kullandı.