Avrupa tarihinin en kötü yangınları
Dünyanın en hızlı ısınan kıtası Avrupa'da, orman yangınları sürüyor.
Belçika: 3 bin hektar kül oldu. Ülkenin en büyük yangını sürüyor. Yangını Almanya sınırına dayandı.
Almanya: Büyüyen tehlike nedeniyle sınır kasabası Monschau'da kısmi tahliye kararı alındı.
Yunanistan: İskiri Adası'nda 3 bin 636 dönümlük alan etkilendi. Son 24 saatte 36 yangın çıktı.
İspanya: Bir asker öldü.
Portekiz: İspanya sınırı yakınındaki Dine köyü civarında çıkan bir yangında, araçlarının alev alması sonucu beş itfaiyeci yaralandı.
Fransa: Ülkenin güneybatısındaki köylerde yüzlerce kişi evlerinden çıkarıldı. Batıdaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Hırvatistan: Euronews'teki habere göre Adriyatik kıyısının bazı kesimlerini kasıp kavuran orman yangınlarından bazılarını başlatmakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı.
Belçika: 3 bin hektar kül oldu. Ülkenin en büyük yangını sürüyor. Yangını Almanya sınırına dayandı.
Almanya: Büyüyen tehlike nedeniyle sınır kasabası Monschau'da kısmi tahliye kararı alındı.
Yunanistan: İskiri Adası'nda 3 bin 636 dönümlük alan etkilendi. Son 24 saatte 36 yangın çıktı.
İspanya: Bir asker öldü.
Portekiz: İspanya sınırı yakınındaki Dine köyü civarında çıkan bir yangında, araçlarının alev alması sonucu beş itfaiyeci yaralandı.
Fransa: Ülkenin güneybatısındaki köylerde yüzlerce kişi evlerinden çıkarıldı. Batıdaki Landes vilayetinde günlerdir devam eden ve 1700 hektar alanı kül eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Hırvatistan: Euronews'teki habere göre Adriyatik kıyısının bazı kesimlerini kasıp kavuran orman yangınlarından bazılarını başlatmakla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı.
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