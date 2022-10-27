Avrupa ülkelerinde suç artıyor

Avrupa'da şiddet ve uyuşturucu kullanımı artıyor. İsveç Ulusal Suçları Önleme Konseyi'nin raporuna göre, Avrupa'da, yılda 1 milyon kişiden 1.6'sı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Geçen 10 yılın verileri incelendiğinde, bu oran İsveç'te 1 milyonda 4. İtalya'nın başı da hırsızlık vakalarıyla dertte. Başkent Roma'da geçen yıl 21 bin hırsızlık vakası meydana geldi. 2022'nin başından bu yana sayı 27 bini geçti. Almanya'da siyasi suçlar yükselişte. 2020'ye kıyasla geçen yıl siyasi saikle işlenen suçlar yüzde 23 arttı. Son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Avrupa Polis Teşkilatı Europol'e göre, kıtada uyuşturucu da yayılıyor. Batı Avrupa'da son dört yılda ele geçirilen uyuşturucu, her yıl bir öncekinin rekorunu kırıyor.