Avrupa ülkelerinde Trump çatlağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaparak Ukrayna'da savaşı bitirmek için müzakerelere başlama konusunda anlaştıklarını söylemesi Avrupa'da infiale neden oldu. ABD'nin "Ukrayna, NATO'ya giremez ve bazı topraklarını kaybeder" şeklindeki açıklamasına karşılık Avrupa ülkeleri görüşmelere kendilerinin de dahil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

RİYAD'DA GÖRÜŞECEKLER

Fransa'dan "Ukrayna'nın güçsüz kaldığı müzakereler Avrupa güvenliğinde dramatik sonuçlar doğurabilir" açıklaması geldi.

Almanya, Avrupa'nın Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine dahil olmasını istedi.

Paris'te bir araya gelen Avrupalı dışişleri bakanları, Ukrayna üzerine varılacak bir barış anlaşmasının Kiev ve Avrupalı müttefiklerinin katılımını gerektireceğini vurguladı.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenski'den ise henüz konuya dair bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Trump, Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda ilk yüz yüze görüşmenin Suudi Arabistan'da yapılabileceğini kaydetti.