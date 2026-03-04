Avrupa üslerini açmıyor

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Avrupa ülkeleri ile ABD arasında halihazırda Ukrayna savaşı nedeniyle büyük bir anlaşmazlık yaşanıyordu. ABD'nin İran savaşına dahil olması da bu krizi derinleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a düzenlenen hava saldırılarına katılmama ve destek vermeme kararı alan İngiltere Başbakanı Keir Starmer yönetimiyle ilgili, "İlişkilerin eskisi gibi olmadığını görmek üzücü" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron cephesinden de "ABD ve İsrail'in İran'a tek taraflı müdahalesi, BMGK'da görüşülmeliydi" açıklaması gelmişti. İspanya ise ABD'ye hiçbir üssünü kullanmasına izin vermedi.