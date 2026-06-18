Avrupa ve Asya’da Türk ürünleri etkisi
İtalyan savunma ve havacılık şirketi Leonardo ile Türkiye'den Baykar arasında geçen yıl varılan ortak girişim anlaşmasına İtalya hükümetinden onay geldi. Roma yönetimi, işbirliğinin ve ortak üretilecek insansız hava aracı (İHA) satışlarının AB ve NATO çizgisinde olan ülkelerine yönelik olacağını belirtti. Başlıca hedefi "yeni nesil insansız hava sistemleri" üretmek olan ortak girişimde, Leonardo ile Baykar yüzde 50'şer paya sahip olacak. Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro ise Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ile görüşmesinin ardından, Türkiye'nin, insansız hava araçları (İHA) başta olmak üzere savunma sanayiini geliştirmeye büyük önem verdiğini belirtti.