Avrupa ve Asya’daki sel bilançosu ağırlaşıyor

Son günlerde Avrupa ve Asya ülkelerini etkisi altına alan fırtınalar nedeniyle ölümler ve kayıplar artıyor. Avrupa ülkeleri Romanya, Avusturya, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. Çekya'da çok sayıda bölge için alarm verildi. Polonya ise şiddetli selden etkilenen bölgelerde doğal afet durumu ilan etti. Öte yandan Asya ülkesi Çin'de Bebinca Tayfunu'nun vurduğu Ciangsu eyaletinde 2 kişi ölürken Myanmar'da da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 226'ya çıktı.