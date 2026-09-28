Avrupa ve Rusya'nın korkuları karşılıklı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Avrupa ile savaşmaya girme niyetimiz yok. Bu tamamen saçmalık. Ancak Avrupa bizimle savaşmaya hazırlanıyor ve her gün bunu yeniden teyit ediyor" açıklamasında bulundu. Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki BM merkezinde gazetecilerle bir araya gelen Lavrov, "Avrupa bizimle savaşmaya hazırlanıyor ve her gün bunu yeniden teyit ediyor. Avrupalılar en geç 2030'a kadar savaşa hazır olmaları gerektiğini söylüyor" dedi. Avrupalı yetkililer ise Rusya'nın Avrupa ülkelerine saldıracağını ileri sürüyor. Türkiye'deki S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye transfer edilmesine ilişkin soruları da yanıtlayan Rus Bakan, "Her türlü teklifi değerlendireceğiz. Şu anda yorum yapmayacağım ancak evet, bunun imkânları var" dedi. Transfer için Rusya'nın onayının gerektiğine dikkati çeken Lavrov, "Sistemlerin gönderileceği ülkenin sorumlu hareket etmesi ve Rusya Federasyonu ile dostane ilişkilere sahip olması gerekiyor" diye konuştu. BM'de konuşan Lavrov, Batı'nın eylemlerine değinerek, "Azınlıkta olan Batı, diğer ülkelere kendi kurallarını empoze etmeye çalışıyor" dedi.
Haber Girişi