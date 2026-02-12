Avrupa X’e karşı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Avrupa ülkelerinin yüzde 47'si, ABD merkezli sosyal medya platformu X'in Avrupa Birliği kurallarını ihlal etmesi durumunda kapatılmasını destekledi. Platformun kurallara uymaması halinde önlemler alınması konusundaki halk desteğinin yüksek olduğu görüldü. AB Komisyonu'nun platformda kullanıcıların dolandırıcılıklara maruz kaldığını ve içerik denetimi kurallarının ihlal edildiğini tespit etmesi bu tepkileri artırdı. Öte yandan, sosyal medya kullanımına yaş kısıtlaması getirilmesi önerisi kamuoyunda geniş yankı bulurken, "Sosyal medya kısıtlanmalı mı?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.