Avrupa yangınlarını söndürmek aylar sürecek

Avrupa, tarihinin en şiddetli orman yangınlarına karşı mücadelede tükeniyor. İki haftadır süren yangınlar için yetkililer, İspanya ve Fransa'daki yangınların aylar sürebileceği uyarısında bulundu. Fransa Ulusal İtfaiye Federasyonu Sözcüsü David Annotel yangının haftalarca süreceğini tahmin ettiklerini, tam anlamıyla söndürülmesinin ise aylar alacağını söyledi. Avrupa Komisyonu Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, yangın söndürme kapasitesinin giderek tükendiğini açıkladı. Fransa'nın güneyindeki Bordeaux kenti çevresinde süren yangın, ülkenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tanık olduğu en yıkıcı orman yangını olarak kayıtlara geçti.

ATEŞ BULUTLARI ŞEHRE İLERLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Bordeaux kentine yaklaşan orman yangınlarının "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü yangın" olduğunu söyledi. Alevler, kırsal alanlardan şehir merkezlerine doğru ilerliyor. Yangının şehrin dış sınırlarına yaklaşık 15 km., şehir merkezine ise 25-30 km. yaklaştığı açıklandı. Yangının oluşturduğu dev ateş bulutları ve fırtınalar söndürme çalışmalarını ölümcül bir boyuta taşıdı.

MADRİD DE YANIYOR

İspanya'da da tablo farklı değil. Madrid kentinin batısındaki bölgelerde alevler kontrol altına alınamıyor. Binlerce kişi tahliye merkezlerinde yaşıyor. Yangınların başlangıcından bu yana iki ülkede 330 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi (EFFIS) verilerine göre 2026 yılı içerisinde Avrupa Birliği genelinde en az 254 bin hektar alan yangınlarda kül oldu. Yangının başlangıcından bu yana İspanya'da 13 kişi ve Fransa'da 2 itfaiyeci hayatını kaybetti.

MACRON TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Yangın krizine dayanışma ruhu ekleyen Türkiye, daha önce İspanya'ya yaptığı yardımın ardından Fransa'ya iki yangın söndürme uçağı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu desteğe ithafen sosyal medya üzerinden Türkçe "Teşekkürler Türkiye!" şeklinde mesaj paylaştı. Macron, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin paylaşımını alıntıladı. Avrupa Birliği (AB) de benzer şekilde Ankara'ya teşekkürlerini sundu.