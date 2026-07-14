Avrupa yangınlarla boğuşuyor
Haftalardır ölümcül sıcak hava dalgası altındaki Avrupa patlak veren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında meydana gelen orman yangınını söndürmek için bölgeye çok sayıda yangın söndürme uçağı ve itfaiye ekibi sevk edildi. Fontainebleau yakınlarındaki bir otoyolun kenarında çıkan yangında alevler 800 hektardan fazla alanı yok etti. Ülkede yüksek hava sıcaklıkları sebebiyle 37 vilayette kırmızı alarm verildi. Hırvatistan'ın Korcula Adası'nda meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarında ise 2 itfaiye eri yaralandı. İspanya'da 12 kişinin hayatını kaybettiği orman yangını kontrol altına alınırken yaklaşık 7 bin hektar kül oldu.