Avrupa yangınlarla boğuşuyor
Avrupa, İspanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede zaman zaman etkili olan altıncı nesil yangınlarla boğuşuyor. Kontrol altına alınamayan yangınların üzerine ısı kubbesi eklendi. Fransa'da, bir taraftan yangınlar diğer taraftan sıcak hava dalgasıyla mücadele edilirken günlerdir yangınların sürdüğü Gironde vilayetinde sıcaklıkların 42 dereceye kadar çıkabileceği bildirildi. Yangınlardan etkilenen Bordeaux'da 42, Lyon'da 40, Paris'te ise sıcaklığın 39 derece olması bekleniyor. Fransa, Bordeaux kenti yakınlarındaki yangınla 2 bin 500 itfaiyeci ve 1500 askerle iki haftadır mücadele veriyor. Bölgede, yaklaşık 42 bin hektar alan kül oldu. Fransız makamları kundaklama şüphesiyle 184 kişiyi gözaltına aldı. Fransa'da yılbaşından bu yana 13 binden fazla yangın çıktı, 116 bin hektardan fazla alan kül oldu. Uzmanlara göre altıncı nesil yangınlar, azalan yağış, yükselen sıcaklık ve ani nem düşüşüyle ilişkili. Kuruyan bitki örtüsü, alevlerin devasa yangınlara dönüşmesini kolaylaştırıyor.
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