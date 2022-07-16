Avrupa yanıyor

Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan orman yangınları kıtayı kuşatıyor. Hava sıcaklıklarının 40 dereceyi geçtiği birçok ülkede patlak veren orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Portekiz, İspanya ve güneybatı Fransa'da binlerce itfaiyeci, orman yangınlarıyla mücadele ederken İngiltere ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verdi. İspanyol EFE ajansına göre, Portekiz ve İspanya'da sıcak hava yüzünden 300'den fazla kişi öldü.PORTEKİZ: Cuma günü itibarıyla 5 bölgede kırmızı alarm verildi. Binden fazla itfaiyeci en az 17 yangınla mücadele ediyor. Vila Nova de Foz Coa belediyesinde bir yangın söndürme uçağı düştü. Pilot hayatını kaybetti. 7 Temmuz'dan bu yana sıcaklar nedeniyle 231 ölüm kaydedildi. Pinhao kentinde sıcaklık 47 dereceyi geçti.FRANSA: Gironde bölgesi alevlere teslim oldu. 11 binden fazla kişi tahliye edildi. Bir görgü tanığı ülkenin Atlantik Okyanusu kıyılarındaki orman yangınlarını "kıyamet gibi" diye tanımladı. Bordeaux'nun hemen güneyinde yayılan alevler yaklaşık 8 bin hektarlık bir alanı yok etti.İSPANYA: Orman yangını Costa del Sol yakınlarında, Mijas tepelerinde yayıldı. 2 bin 300 kişi tahliye edildi. Alevlerle mücadele sürüyor. Başbakan Pedro Sanchez, ülkenin aşırı sıcaklıklar sebebiyle risk altında bulunduğunu açıkladı. Ülkenin su rezervlerinin yüzde 44.4 dolulukta olduğu kaydedildi. İNGILTERE: Sıcaklıkların 40 dereceye ulaşacağını belirterek ülkenin iç bölgelerinde ilk defa en yüksek uyarı olan 'kırmızı uyarı' yayınladı. Demiryollarında hız kısıtlamaları, okulların erken kapanması ve hastane randevularının iptalleri söz konusu. Asfalt yollara erimenin azaltılması için kum serpilecek.