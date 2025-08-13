Avrupa yanıyor

Aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altındaki Avrupa, aylardır yangınlarla boğuşuyor. İspanya'nın kuzey, orta ve güney bölgelerinde yaşanan orman yangınları devam ediyor. Orman yangınlarıyla iki haftadır mücadele eden Portekiz'de, 4 noktada devam eden büyük yangınları söndürmek için 1700'den fazla itfaiyeci çalışıyor. Yunanistan, Fransa, İskoçya ve Bulgaristan da da yangın var.

BAYRAKTAR SİHA TESPİT ETTİ

Arnavutluk ordusunun envanterine geçen yıl giren Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçları (SİHA), ülke genelindeki yangın durumunu denetliyor. Bayraktar TB2 ülkede kasıtlı kundaklama anını görüntüledi. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB2 SİHA'nın Arnavutluk'ta kundaklama olduğu şüphelenilen anın yer aldığı söz konusu görüntüleri paylaştı.