Avrupa yaşam savaşı başlattı

Avrupa ülkeleri ile ABD yönetimi arasındaki "savaş" artık birçok alana sıçramış durumda. Uzmanlara göre Avrupa Birliği ülkeleri ABD, Rusya ve Çin'e karşı artık "yaşam savaşı" başlattı. Financial Times gazetesindeki haberde "ABD ile Avrupa arasındaki anlaşmazlıklar Grönland'ın akıbetinin çok ötesinde" denildi. Münih Güvenlik Raporu 2026'da da İkinci Dünya Savaşı sonrası inşa edilen uluslararası düzenin "yıkım sürecine" girdiği belirtilerek, ABD'nin artık küresel sistemin koruyucusu değil, bizzat tasfiyecisi konumuna geldiği ifade edildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da AB'ye "doların hegemonyasına meydan okumasını" sağlayacak eurobondlar aracılığıyla ortak bir borçlanma sistemi geliştirmesi çağrısı yaptı. Macron yaşananların "Avrupa için bir uyanış olmalı" ifadesini kullandı.

REKOR SAVUNMA HARCAMASI

Öte yandan Avrupa'da savunma, güvenlik ve dayanıklılık alanında faaliyet gösteren girişimlere yapılan yatırımlar 2025 yılında rekor seviyeye ulaşarak toplam 8.7 milyar dolara çıktı. Grönland'ı kendi topraklarına katmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump sık sık da Avrupa'nın güvenlik politikalarını eleştiren açıklamalar yapıyor.