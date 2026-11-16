Avrupa yine karıştı
Almanya ve Fransa'da sokağa inen gençler birçok kentte gösteri düzenledi. Almanya'da 'Z kuşağı düzenliyor' adlı gençlik inisiyatifi, sosyal harcamalardaki kesintileri, artan yaşam maliyetlerini ve hükümetin zorunlu askerlik planını protesto etmek için gösteri düzenledi. Polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Fransa'da ise çeşitli sendikaların ve Sarı Yelekliler'in çağrısıyla çok sayıda kentte sokağa inen göstericilere polis biber gazıyla müdahalede bulundu. 219 kişi gözaltına alındı.