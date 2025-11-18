Avrupa’da 2029 öncesi savaş hazırlığı

Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa'da yayılma riski her geçen gün daha da artıyor. Avrupa'da birçok ülke sığınakları artırarmak gibi savaş hazırlıklarına hız verirken, kıtada nereden geldiği belli olmayan insansız hava araçlarının paniğinin ardından şimdi de tren yollarına sabotajlar başladı. Polonya'da Varşova-Lublin demiryolu hattında meydadan gelen patlama endişeleri artırdı. Polonya Başbakanı Donald Tusk, hasarın patlayıcı madde kullanılan bir sabotaj eyleminden kaynaklandığını duyurdu. Eylemin, Polonya devleti ile sivillerinin güvenliğini doğrudan hedef alan "eşi benzeri görülmemiş" bir sabotaj olduğunu vurgulayan Tusk, demiryolu hattının Ukrayna'ya yardım ulaştırılması açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

UYARI ÜSTÜNE UYARI

Üç farklı ülkeden ise savaş mesajları geldi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, NATO ile Rusya arasında bir savaşın 2029'dan önce başlayabileceği uyarısında bulundu.

Eski İngiliz Donanma Komutanı ve Güvenlik Bakanı Lord Alan West, Rusya-Ukrayna çatışmasının NATO ile savaşa dönüşebileceği mesajını paylaştı.

Eski ABD Savunma Bakanlığı görevlisi Vipin Narang, Avrupa'da yeni bir çatışma çıkması veya Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda ABD'nin zor durumda kalacağını, Amerikan ordusunun bu tür senaryolara kesinlikle hazırlıksız olduğunu belirtti.