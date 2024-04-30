Avrupa’da 3 yılda 50 bin göçmen çocuk kayboldu

Avrupa'ya son 3 yılda ulaşan göçmenlerden 50 binden fazla refakatsiz çocuğun ortadan kaybolduğu, çocukların çoğunun suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği kaydedildi. Belçika medya kuruluşları De Standaard, VRT ve Knack'in Lost in Europe adlı araştırmacı gazetecilik kuruluşuyla yaptığı çalışmaya göre, 2021-2023 yıllarında yanlarında yakınları olmadan Avrupa'ya giden 51 bin 433 çocuk göçmenden haber alınamıyor. Bu çocukların organize suç örgütlerinin eline düşmüş olabileceği veya zorla çalıştırıldıkları tahmin ediliyor.En fazla kayıp çocuk 22 bin 899 ile İtalya'da kaydedildi. İtalya'yı sırasıyla Avusturya (20 bin 77), Belçika (2 bin 241), Almanya (2 bin 5) ve İsviçre (1226) izlerken, Yunanistan ve Polonya gibi düzensiz göçün yoğunlukla yaşandığı ülkelerden veri temin edilemedi. Araştırma kapsamında 32 ülkeden 13'ü veri sağlamadığı için gerçek sayının "çok daha yüksek olduğu" tahmin ediliyor. Aynı çalışmanın 2018-2020 yıllarını kapsayan bulgularında, Avrupa'daki kayıp çocuk sayısı 18 bin 292 olarak saptanmıştı.