Avrupa’da 6 yolcu uçağında bomba paniği!

ROMA'DA İKİ RYANAİR UÇAĞINA BOMBA İHBARI



Öte yandan, Roma Fiumicino Havalimanı kaynakları, Lizbon ve Dublin'den gelen iki Ryanair uçağının da muhtemel bomba tehditlerine ilişkin isimsiz ihbarların ardından arandığını açıkladı. Polis bomba imha uzmanları, yolcuların, bagajların ve uçakların güvenliğini sağlamak amacıyla standart güvenlik prosedürlerini uyguladı. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı ve alarm durumunun sona erdiği bildirildi. Dublin'den gelen uçağa inişine kadar İtalyan Hava Kuvvetleri tarafından eşlik edildi.



BUDAPEŞTE'DE BOMBA PANİĞİ YAŞANMIŞTI



Londra Luton Havalimanı'ndan kalkan bir Wizz Air uçağı da bir gün önce uçuş sırasında yapılan bomba ihbarı üzerine Budapeşte'ye yönlendirilmişti. Macaristan'a ait bir savaş uçağının eşlik ettiği yolcu uçağı, Budapeşte Liszt Ferenc Uluslararası Havalimanı'na iniş yapmıştı. Uçakta ve yolcular üzerinde gerçekleştirilen kontrollerde herhangi bir patlayıcıya rastlanmadığı açıklanmıştı.