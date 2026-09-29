Avrupa'da alarm zilleri çalıyor
Avrupa hem Rusya'nın saldırı tehdidi hem de enerji krizi nedeniyle sancılı bir dönemden geçiyor. Ukrayna ve İran savaşı nedeniyle enerji çıkmazındaki Avrupa'da kış yaklaşırken doğalgaz stokları geçen yılın yaklaşık 12 puan altında. Avrupa Birliği (AB), üye ülkelere doğalgaz ve elektrik tüketimini azaltacak önlemleri sürdürme çağrısı yaptı. AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarına gönderdiği mektupta gaz depolarının mevcut seviyesini "olağanüstü düşük" olarak nitelendirdi. Öte yandan Avrupa genelinde Rusya'dan gelebilecek olası saldırı risklerine karşı alarm durumu sürüyor. Dün de Norveç, Litvanya ve Polonya gibi ülkelerden uyarılar geldi. Norveç'in Svalvard bölgesine yönelik olası savaş senaryolarına karşılık tahliye planlarının da hazırlandığı ortaya çıktı.
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