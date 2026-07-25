Avrupa’da alevler söndürülemiyor
Fransız yetkililer, kontrol altına alınamayan orman yangınları nedeniyle ülkenin güneybatı kıyısındaki Cap Ferret Yarımadası'nın tamamının tahliye edilmesi talimatını verdi. Binlerce kişi bölgeden teknelerle ayrıldı. İtfaiye ekipleri Gironde bölgesinde günlerdir devam eden orman yangınlarıyla mücadele ederken, Bordeaux'nun batısındaki turistik bölgeden on binlerce kişi tahliye ediliyor. Öte yandan İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, başkent Madrid ve çevresindeki orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan ettiklerini duyurdu. Yetkililer, yangınların yerleşim yerlerini tehdit etmesi ve kontrolden çıkması ihtimaline karşı tedbir amaçlı tahliyeleri de değerlendiriyor. Madrid bölge yönetimine göre, orman yangınlarında durum "kritik" seviyede kalmaya devam ederken, bölgedeki 3 büyük yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil.
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