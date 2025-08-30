Avrupa’da alternatif blok: İsrail’e karşı kendi yolunu çizecek ülkeler birleşebilir

"NETANYAHU'YU DURDURMALIYIZ"

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan da yaptığı video paylaşımında Harris, "AB, İsrail'e karşı ortak hareket edip yaptırım uygulamayacaksa ne zaman uygulayacak? Daha ne olması gerekiyor? Çocuklar açlıktan ölüyor." dedi.

Harris, çocukların açlıktan güçleri kalmadığı için ağlayamadıklarını belirterek, "Uluslararası örgütler, Gazze'de bir kıtlık olduğunu söyledi. Bir soykırım yaşanıyor. Artık 'Ateşkes istiyorum.' demek ve eylemleri kınamak yeterli değil." açıklamasını yaptı.

"Yapmamız gereken şey, Netanyahu hükümetinin çocukları ve sivilleri öldürmesini durdurmak." diyen Harris, AB vatandaşlarının Birliğin İsrail'e karşı yeterli adım atmaması nedeniyle mutsuz olduklarını kaydetti.

Harris, Avrupa'nın sahip olduğu değerleri korumak için harekete geçmeye hazır olduğunu vurguladı.