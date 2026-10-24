Avrupa’da aşırı sıcaklar 50 bin can aldı
Imperial College London ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan bilim insanları, Avrupa Birliği'nin 27 üyesi, İngiltere, Norveç ve İsviçre olmak üzere 30 ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının yaşadığı 854 kentsel bölgede aşırı sıcakların can kayıplarına etkisini inceledi. Avrupa'da bu yaz yaşanan kavurucu sıcaklarda kentsel bölgelerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, bu ölümlerin üçte ikisinin iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle gerçekleştiği belirlendi.
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