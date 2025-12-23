Avrupa’da barış umutları yine azaldı

Rusya ile Ukrayna arasında dördüncü yılına girecek olan savaşın sonlandırılması için yürütülen müzakereler yine çıkmaza giriyor. Hafta sonu ABD heyeti, Rusya ve Ukrayna temsilcileri ile ayrı ayrı görüştü. ABD basınına göre verimli müzakereler gerçekleştirildi. Ancak ABD Başkanı Trump'ın "Noel'den önce uzlaşma" baskısının sonuç vermediği ve özellikle Donbas'taki toprak meselesi konusunda tarafların katı pozisyonlarından geri adım atmadıkları şeklinde yorumlandı.

"AB'YE SALDIRMAYACAĞIZ"

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise "Ukraynalıların, Donetsk'i kaybedebileceklerini kabul ettiklerini" ileri sürdü. Rusya'dan da "Eski SSCB ülkelerine saldırmayı planlamıyoruz" ve "Gerekirse AB ile NATO'ya saldırmayacağımızın teminatını veririz" açıklamaları geldi.

RUS GENERALE BOMBALI SUİKAST

Bir Rus generalin Moskova'da aracına konan bombanın infilak etmesi sonucu öldüğü açıklandı. Soruşturma Komitesi, Korgeneral Fanil Sarvarov'un aracının altına bomba yerleştirilmiş olduğunu belirtti. 56 yaşındaki Sarvarov, silahlı kuvvetler talim bölümünün komutanıydı. Komite, ele alınan teorilerden birinin bombanın Ukrayna istihbarat servisi tarafından konulduğu yönünde olduğunu duyurdu. Ukrayna'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.