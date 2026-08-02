Avrupa’da bilanço ağırlaşıyor

Avrupa'yı yaz aylarında kasıp kavuran rekor sıcaklıklar, hem orman yangınlarını büyütüyor hem de kıtanın can damarı nehirlerini kurutuyor. Yunanistan'da güçlü rüzgarların körüklediği orman yangınları başkent Atina yakınları dahil birçok bölgede sürerken, İspanya ve Fransa'da da durum yeniden kötüleşti. Yaz ayları peş peşe gelen rekor sıcak hava dalgaları ve yetersiz yağış nedeniyle Avrupa'yı kasıp kavuran yangınlarda köyler yok oldu, ülkenin güneydoğusunda 2 bin 500 kişi daha evlerini terk etmek zorunda kaldı. Fransa ve İspanya'da kontrol altına alınan bazı bölgelerde yangın yeniden alevlendi. İspanya'da hükümetin merkez bölgelerdeki büyük yangınlar nedeniyle ilan ettiği ulusal olağanüstü hal durumunun sona ermesinden sonra henüz birçok yangınla mücadele ediyor. Öte yandan, Almanya ve Yunanistan'da da alevler yükseldi.

YUNANİSTAN ALEV ALEV

Yunan makamları birçok bölgede acil durum uyarısı verdi. Atina kentine yakın bölgelerde 300'den fazla itfaiyeci, 92 itfaiye aracı, ağır ekipman ve uçaklar yangınla mücadele ediyor. Atina'nın yaklaşık 80 km kuzeybatısındaki bir kasabadan 200'den fazla kişi denizden tahliye edildi. Porto Germeno sahilinden de 12 kişi sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Argolida ve Arta bölgelerinde de gece boyunca müdahale sürdü. Son 24 saatte rüzgarın körüklediği 51 yeni yangın çıktı.