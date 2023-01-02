Avrupa’da bir sınır daha kalktı! Artık vizesiz seyahat edilecek

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ilerleyen saatlerde düzenlenen ayrı bir törende yaptığı konuşmada, "Bir devletin stratejik hedeflerine ulaştığına şahit olduğumuz ve bizleri onurlandıran tarihi anların yaşandığı bir gün" dedi.

Törene katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise, "Bugün Hırvatistan, Avrupa Birliği'nin en genç üye devleti için iki büyük başarı olan Schengen bölgesi ve euro bölgesine katılıyor. Her ikisine de aynı gün ulaştı. Bu gerçekten de tarih kitaplarında yer alacak bir gün" ifadelerini kullandı.