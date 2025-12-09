Avrupa’da çocuklar arasındaki siber zorbalık yükselişte

Avrupa ülkelerinde ergenler ve çocuklar arasındaki siber zorbalık büyüyen bir sorun. Euronews'te yer alan habere göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan yeni bir rapor endişe yarattı. Araştırmaya dahil edilen 29 Avrupa ülke ve bölgenin tamamında siber zorbalık oranlarının artmış olduğu görüldü. Oranlar büyük farklılık gösteriyor; Baltık ülkeleri, Birleşik Krallık ve İrlanda en çok etkilenenler arasında. Büyük ölçüde Avrupa'yı yansıtan OECD ortalaması yüzde 15,5 oldu. Litvanya'nın yanı sıra Letonya, Polonya, İngiltere, Macaristan, Estonya, İrlanda, İskoçya, Slovenya, İsveç, Galler, Finlandiya ve Danimarka bu ortalamanın üzerinde kaldı. Portekiz, Yunanistan ve Fransa da siber zorbalık oranlarının en düşük olduğu ülkeler arasında. Almanya ve İtalya'da ise oranlar Avrupa ortalamasının altındaydı. UNESCO Zorbalık ve Siber Zorbalık Kürsüsü'nü yürüten James O'Higgins Norman, "Avrupa'daki (siber) zorbalığın yaygınlığına ilişkin ülkeler arası farklılıklar, teknolojik, kültürel ve kurumsal etkenlerin etkileşimi üzerinden en iyi şekilde anlaşılabilir" dedi.