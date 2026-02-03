Avrupa’da çocuklara sosyal medya yasağı geliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, AB genelinde çocuklara sosyal medya yasağı getirilmesine ilişkin "tüm kapıların açık olduğunu" belirterek, tüm seçeneklerin gözden geçirildiğine işaret etti. AB Komisyonu sözcülerinden Thomas Regnier, "AB Komisyonu şu anda tüm kapıları açık tutuyor. Halihazırda bize danışmanlık yapması için bir uzmanlar paneli oluşturuluyor. Bunun ardından bir adım atılıp atılmayacağına karar verilecek" bilgisini verdi. Tüm seçeneklerin gözden geçirildiğini ve çalışmalara yönelik kapsayıcı bir tutum benimsediklerini ifade eden Regnier, uzmanların farklı alanlardan olacağını ve henüz net bir zaman çizelgesi bulunmadığını kaydetti.