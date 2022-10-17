Avrupa’da çocukların yoksulluğu katlanıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından açıklanan raporda Avrupa'da artan yoksulluğa dikkat çekildi. Rapora göre Ukrayna-Rusya savaşı ve artan enflasyonlar nedeniyle çocuk yoksulluğu katlanıyor. UNICEF verilerinde Doğu Avrupa ve Orta Asya'da son aylarda 4 milyon çocuk daha yoksulluk içine gömüldü. Aynı raporda söz konusu bölgelerde yaşanan krizler nedeniyle 4 bin 500 çocuğun ilk yaş günlerine gelmeden öldüğü ve sadece bu yıl içerisinde 117 binden fazla çocuğun okuldan alındığı kaydedildi.