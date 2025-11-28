Avrupa’da da 16 yaşın altına yasak geliyor

Yapılan çok sayıda araştırmada çocuklara ve gençlere yönelik zararları defalarca kez ortaya konulan sosyal medya sitelerine karşı ülkeler tedbirler almaya devam ediyor. Son olarak Avrupa'da 16 yaşın altını korumak için çalışmalar yürütülmeye başlandı. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 16 yaşın altındakilerin sosyal medyayı sınırsız kullanmasını yasaklayan bir teklif sundu. Londra merkezli Şark'ül Avsat sitesindeki detaylara göre bu teklif, sosyal medyanın çocuk ve ergenler üzerindeki "fiziksel ve psikolojik risklerini" azaltmak amacıyla önerildi. 16 yaş altına yasak Avustralya'da 10 Aralık'ta yürürlüğe girecek.