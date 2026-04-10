Avrupa’da dijital duvar dönemi

Avrupa Birliği (AB) üye olmayan ülke vatandaşlarının giriş çıkışlarını takip etmek için yeni uygulamayı devreye alıyor. Sistemle birlikte, aralarında İngiltere vatandaşlarının da bulunduğu üçüncü ülke statüsündeki yolcuların Schengen bölgesine tüm giriş ve çıkışları dijital olarak takip altına alınacak. İrlanda ve GKRY dışındaki tüm AB ülkeleri ile İzlanda, Norveç ve İsviçre'yi kapsayan bu uygulama havalimanlarından limanlara, kara sınırlarından gümrük kapılarına kadar her noktada sıkı bir kayıt süreci başlatacak. Uygulama ile pasaport mühürleme de sona erecek. The Independent'a konuşan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna Kaisa Itkonen, sistemin temel amacının sınır güvenliğini modernize etmek olduğunu belirterek "Geçtiğimiz 5 ay içinde 45 milyondan fazla giriş çıkış kaydedildi. Yaklaşık 20 bin giriş reddi yaşandı ve 600'den fazlası güvenlik tehdidi olarak değerlendirildi" ifadelerini kullandı. Mühürleme sistemindeki hata payını da ortadan kaldırmayı hedefleyen dijital kayıtlar, vize süre aşımı tespiti, sahte kimlik ve düzensiz göçle mücadeleyi ön plana çıkarıyor. EES'yi kullanan Avrupa ülkelerine seyahat etmek için kısa süreli vizeden faydalanmak isteyenlerin sadece yüz görüntüleri kaydedilecek. Vizeye ihtiyacı olmayan kişilerin ise 4 parmak izi de ayrı olarak kayıt altına alınacak. Komisyon açıklamasına göre, 12 yaşın altındaki çocukların parmak izleri taranmayacak. Seyahat sektörü temsilcileri, sistemin operasyonel yüküne dikkat çekiyor. İlk kayıtta her yolcunun parmak izi vermesi ve biyometrik çekilmesi gerekliliği bekleme süresinin uzayabileceği endişesiyle, temsilciler sisteme şüpheyle yaklaştıklarını dile getiriyor. Öte yandan, STK'lar, sistemin dijital bir duvar mı olacağını tartışıyor. Avrupa sınır geçişlerini akıllı hale getirmeyi amaçlayan bu adımın, insan hareketliliği ve kıta güvenliğini nasıl etkileyeceği gelecek günlerde daha net görülecek.

