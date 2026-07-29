Avrupa’da faşistler azdı
İngiltere'de Müslüman karşıtı nefret suçlarının izlenmesinde hükümetin resmi ortaklarından "British Muslim Trust'ın (BMT)" yayımladığı rapor, 2025 Temmuz-Ekim döneminde ülkede yaklaşık her 5 günde bir camilerin saldırıya uğradığını ortaya koydu. Camileri hedef alan saldırıların yüzde 41'inde sindirme amacıyla haçlar, Birleşik Krallık bayrakları, St. George bayrakları ya da Hıristiyan sembol ve sloganları kullanıldı. İngiltere'nin dışında da Avrupa'da camilere yönelik saldırılar her geçen gün artıyor.