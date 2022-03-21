Avrupa’da gıda krizi: Belçika’da raflar boşaldı!

EN BÜYÜK MARKET ZİNCİRLERİNDE, ÜRÜNLERE KISITLAMA GELDİ!

Aynı gün Lidl marketleri de benzer karar almış un ve yağ ile birlikte konserve sebze ile tuvalet kağıdı gibi ürünlere de sınırlama getirmişti. Söz konusu market, 2 litre sıvı yağ, 2 konserve sebze ve 3 paket tuvalet kağıdı alınmasına izin veriyordu.

En son bugün, ülkenin en büyük market zincirlerinde Aldi ve Carrefour da un ve yağ gibi çeşitli ürünlerin satışlarına kısıtlama getirdi.