Avrupa’da göçmen krizi tırmanıyor! Polonya’dan göçmenlere sert müdahale...

"BELARUS'UN PROPAGANDA OPERASYONU"

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, bu saldırıların 'Belarus'un planladığı bir propaganda operasyonu olduğunu ifade ederek, "Bugünkü saldırıyı durdurdukları için askerlere teşekkür ederim. Sayenizde Polonya hala güvende. Şu anda sınırda görev yapan tüm askerler ödüllendirilecek. Size minnettarız. Belarus rejiminin planladığı bir propaganda operasyonuyla karşı karşıyayız. Bu durumu değerlendirirken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Büyük bir sorumluluk altına giren askerlerimize destek olalım" dedi.