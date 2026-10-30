Avrupa’da göstericilere sosyal medya engeli

Avrupa'da artan protesto dalgası ile hükümetler mali, hukuki ve dijital tedbirler alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarında paylaşılan eylem içeriklerinin büyük bir kısmını kaldırdıklarını duyurdu. Fransa, Belçika, Arnavutluk ve diğer çevre ülkelerde yağmacılık yapan göstericilere para cezası kesilmesi için yasa tasarıları da tedbirler arasında yer alıyor.

BM: DEHŞETE KAPILDIK

Fransız Senatosu, kamu malına verilen zararların göstericiler tarafından 10 bin euroya varan cezalarla tahsil edilmesine onay verdi. Arnavutluk'ta benzer uygulama, 6 bin dolardan fazla para cezasını öngören yeni bir yasa ile gündeme geldi. Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, Fransa'daki öğrenci protestolarında yaşanan şiddet nedeniyle dehşete kapıldıklarını söyledi.