Avrupa’da grev dalgası! İngiltere’de pratisyen hekimler 4 gün iş bırakacak

İngiliz Tabipler Birliğinden (BMA) yapılan açıklamada, pratisyen hekimlerin 11-13 Mart'ta yaptıkları 3 günlük grevin ardından 11-14 Nisan'da da 4 gün boyunca grev yapacağı bildirildi.

Açıklamada, rekor sayıda üyenin grev kararı için oy kullandığı belirtilerek, "Çok çalışan doktorlar, onlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanda geçim sıkıntısı, tükenmişlik ve enflasyon altındaki maaş artışları nedeniyle mesleklerinden uzaklaşma riski taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Üyelerin, hükümetin maaşlara gerekli düzenlemeyi yapana kadar grevlere ve eylemlere devam edeceği aktarılan açıklamada, "Eğer pratisyen hekimler, kötü ücretler ve çalışma şartları nedeniyle Ulusal Sağlık Sistemi dışına itilirse sevdiklerimizle ilgilenmeleri için ihtiyaç duyduğumuz hizmetler sıkıntı yaşar." değerlendirmesi yapıldı.

İngiltere'de pratisyen hekimler, son olarak 2016'da greve gitmişti.