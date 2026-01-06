Avrupa’da gündem elektrik kesintileri

Yunanıstan hava sahasında (FIR Atina) önceki gün yaşanan ve ülke genelinde hava trafiğini saatlerce aksatan teknik arıza ülkede kriz yarattı. Muhalefetten yapılan açıklamalarda yaşananların ülkeyi uluslararası alanda zor durumda bıraktığı, hava ulaşımının güvenliği konusunda ciddi ve yanıtsız sorular doğurduğu belirtildi. Ayrıca yaşananların "tesadüfi bir arıza" olarak görülemeyeceği, öngörülebilir bir zafiyetin sonucu olduğu kaydedildi. Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi, arızanın Yunanistan hava sahasını kapsayan frekanslardaki geniş çaplı parazitlenmeden kaynaklandığını duyurmuştu. Öte yandan Almanya'nın başkenti Berlin'de 50 bin haneyi elektriksiz bırakan sabotaj eyleminin sorumluluğunu aşırı sol örgüt Vulkan Grubu üstlendi.