Avrupa’da halkın yarısı kaçmak istiyor
Avrupa'da birçok ülkede zorlaşan ekonomik koşullardan dolayı halkın yaşadığı ülkeyi terk etmeyi düşündüğü ortaya çıktı. Euronews'in haberine göre araştırmaya katılan Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere sakinlerinin neredeyse yarısı, geleceğin bir noktasında farklı bir ülkede yaşamayı beklediğini beyan etti. İnsanları yurt dışında yeni bir hayat kurmaya iten faktörlerin başında ise son dönemde patlak veren yaşam maliyeti krizi geliyor. Bu durum İngilizlerin %53'ü, Fransızların %48'i, Almanların %43'ü ve İtalyanların %32'si tarafından göç fikrinin birincil nedeni olarak gösterildi.
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