Avrupa’da hayat dondu

AVRUPA kıtasının birçok noktasında etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle günlük hayat durma noktasına geldi:

Yunanistan: Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, birçok bölgede yaşamı olumsuz etkilerken şiddetli yağış, dolu ve fırtına nedeniyle ev ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. Birçok bölgede turuncu alarm verildi.

Almanya: Başkent Berlin'deki Brandenburg Havalimanı, dün sabah etkili olan aşırı buzlanma nedeniyle kalkış operasyonlarını tamamen durdurdu.

Portekiz - İspanya: Leonardo Fırtınası İber Yarımadası'nda Portekiz ve İspanya'yı vurdu. Portekiz'de 1 kişi sel sularına kapılarak yaşamını yitirirken İspanya'da kırmızı alarm verildi, okullar tatil edildi.