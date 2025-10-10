Avrupa’da her gece 1.27 milyon kişi sokakta yatıyor

Avrupa'nın kronik sorunlarından biri olan evsizlik kontrolden çıkıyor. Evsizlerle Çalışan Ulusal Kuruluşlar Avrupa Federasyonu (FEANTSA) Direktör Yardımcısı Ruth Owen, Avrupa'da her gece en az 1 milyon 270 binden fazla kişinin sokakta uyuduğunu belirtti. Avrupa Birliği (AB) nüfusunun yüzde 5'inin bir dönem evsizliği deneyimlediğini söyleyen Owen konu hakkında Anadolu Ajansı'na konuştu. 10 Ekim Dünya Evsizler Günü vesilesiyle bilgiler veren Owen, Avrupa genelinde evsizliğin giderek derinleştiğini ve özellikle büyük şehirlerde, krizin boyutlarının alarm verdiğini söyledi.

Son verilere göre Avrupa'da her gece en az 1 milyon 270 binden fazla kişinin sokakta ya da evsizler için konaklama yerlerinde kaldığını kaydeden Owen, bunun yalnızca görünür evsizliğe odaklı, "muhafazakâr" bir tahmin olduğunu dile getirdi. Owen, Avrupa düzeyinde elde ettikleri yeni istatistiklerin evsizliğin kapsamını genişlettiğini ifade ederek "Artık sadece sokakta uyuyanları veya barınaklarda kalanları değil, aynı zamanda gidecek başka yeri olmadığı için ailesi veya arkadaşlarıyla kalan kişileri de bu tanıma dahil ediyoruz. Bu da AB nüfusunun neredeyse yüzde 5'inin yaşamı boyunca bir tür evsizlik yaşadığı anlamına geliyor" diye konuştu.

FRANSA'DA EVSİZLERİN SAYISI 350 BİNE ULAŞTI

Hükümet krizlerinin yaşandığı ve iktidarın barınma sorunu konusunda kayda değer adımlar atmamakla eleştirildiği Fransa'da evsizlerin sayısı, geçen yıla kıyasla 20 bin artış göstererek 350 bine ulaştı. Fransa'da 2020'de 927 olan evsiz çocuk sayısı, dört yılda yüzde 120 artarak 2024'te 2 bin sınırını aştı. UNICEF Fransa tarafından yayımlanan verilere göre, bu yıl evsiz çocukların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 6 artarak 2 bin 159'a ulaştı. Sokakta Ölenler Topluluğu geçen yıl yayımladığı raporda, 2023'te sokaklarda ölen evsizlerin sayısının son 12 yılı geride bırakarak 735 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.