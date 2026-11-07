Avrupa’da hibrit savaş kaosu

Ekonomik sıkıntılar, Ukrayna savaşı, siber saldırılar, gösteriler, sokaklardaki şiddet gibi sorunlarla boğuşan Avrupa'da şimdi de "hava krizi" yaşanıyor. Önceki gün Avrupa'da bir günde en az 27 yolcu uçağı bomba ihbarlarının hedefi oldu. Fransa, İtalya ve Bulgaristan savaş uçaklarını havalandırdı. Hiçbir uçakta patlayıcı bulunmadı. Dün de Danimarka ve Çekya gibi ülkelerden yine bomba ihbarları geldi. Avrupa Birliği, peş peşe gelen ihbarların bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. İspanya Dışişleri Bakanı, bomba ihbarlarını "hibrit saldırı ve psikolojik savaş girişimi" olarak değerlendirdi. Dün ayrıca medya kuruluşları da hedef alındı. İrlanda'da e-postayla bombalı saldırı tehdidi alan 4 medya şirketinden 3'ü binalarını boşalttı. Kamu yayıncısı RTE, Mediahuis ve Independent News Media binaları güvenlik gereği boşaltıldı.

BAŞ ŞÜPHELİ RUSYA

Avrupa ülkeleri bir yandan da asılsız bomba ihbarlarının arkasındakileri ortaya çıkarmaya çalışıyor. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki habere göre bu eşzamanlı ve koordineli ihbarlar bazılarının Rusya'dan şüphelenmesine yol açtı. Roma'daki havalimanı yetkililerine perşembe sabahı gönderilen bir tehdit e-postası ise kendilerini "Erkek Devleti Savaşçıları" (Fighters of the Male State) olarak tanıtan bir grubun imzasını taşıyor. Bu isim büyük olasılıkla Rusların Muzhskoi Legion (Erkek Lejyonu) adlı aşırı sağcı gruba referans veriyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör