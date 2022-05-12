Avrupa’da ikinci kriz

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna saldırılarının Avrupa'ya yayılma riskini artırmasından endişe edilen gelişmenin tarihi belli oldu. İskandinav ülkeleri Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusunu yapacağı açıklandı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin, "Artık karar verme anı yaklaştığına göre, parlamenter gruplara ve partilere de bilgi için ortak görüşlerimizi bildiriyoruz" ifadesini kullandı. Finlandiya'nın gecikmeden NATO üyeliğine başvurması gerektiği kaydedilen açıklamada, kararın alınması için gelecek günlerde adımların hızlandırılacağı aktarıldı.İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise Finlandiya'nın kararı sonrası ülkesinin hareketsiz durmasının mümkün olmadığını söyledi. Linda, olası bir NATO üyeliği başvurusu için bütün planları hazırladıklarını aktardı. İsveç basınına göre, hükümet pazar günü NATO üyeliğine başvuruda bulunacak.Finlandiya'nın da kararını pazar günü açıklaması bekleniyor. Daha önce Finlandiya Başbakanı ile İsveç Başbakanı Magdalena Andersson birlikte hareket edeceklerini duyurmuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği seçeneğini değerlendirmesi, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gündeme gelmişti. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya'nın üyelik başvurusu yapması halinde memnuniyetle karşılanacağını ve üyelik sürecinin hızlı olacağını bildirdi.RUSYA Dışişleri Bakanlığı, Finlandiya'nın NATO'ya üye olması hâlinde askeri-teknik nitelikte karşı adımlar atacakları uyarısını yaptı. Açıklamada, "Finlandiya'nın NATO'ya üye olması Rusya-Finlandiya ilişkilerine ve kuzey Avrupa'da istikrar ile güvenliğin korunmasına ciddi anlamda zarar verir" ifadeleri yer aldı.