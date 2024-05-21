Avrupa’da ırkçılık sürüyor: Siyahi göçmenleri engelliyorlar

Avrupa Birliği'nin (AB), Kuzey Afrika ülkelerindeki on binlerce siyahi göçmenin Avrupa sınırlarına girmesini engellemek için "çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini amaçlayan gizli operasyonları desteklediği, finanse ettiği ve bu operasyonlara doğrudan katıldığı" iddia edildi. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Lighthouse Reports, The Washington Post, Le Monde, Enass, Der Spiegel, El Pais, IrpiMedia, ARD ve Inkyfada ile ortaklaşa çalışmasına dair rapor yayımladı. Buna göre Moritanya, Fas ve Tunus'ta birçoğu Avrupa'ya doğru yola çıkmış olan mülteci ve göçmenler, derilerinin rengine bakılarak yakalanıyor, otobüslere bindiriliyor ve genellikle kurak çöl bölgeleri olan ıssız yerlere götürülüyor. Bu sistem, AB ve Avrupa ülkeleri tarafından sağlanan para, araç, ekipman, istihbarat ve güvenlik güçleri sayesinde yürütülüyor.