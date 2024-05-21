Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Avrupa’da ırkçılık sürüyor: Siyahi göçmenleri engelliyorlar
Giriş Tarihi: 22.5.2024

Avrupa’da ırkçılık sürüyor: Siyahi göçmenleri engelliyorlar

Avrupa’da ırkçılık sürüyor: Siyahi göçmenleri engelliyorlar
Avrupa Birliği'nin (AB), Kuzey Afrika ülkelerindeki on binlerce siyahi göçmenin Avrupa sınırlarına girmesini engellemek için "çöle ya da ıssız bölgelere gönderilmesini amaçlayan gizli operasyonları desteklediği, finanse ettiği ve bu operasyonlara doğrudan katıldığı" iddia edildi. Araştırmacı gazetecilik kuruluşu Lighthouse Reports, The Washington Post, Le Monde, Enass, Der Spiegel, El Pais, IrpiMedia, ARD ve Inkyfada ile ortaklaşa çalışmasına dair rapor yayımladı. Buna göre Moritanya, Fas ve Tunus'ta birçoğu Avrupa'ya doğru yola çıkmış olan mülteci ve göçmenler, derilerinin rengine bakılarak yakalanıyor, otobüslere bindiriliyor ve genellikle kurak çöl bölgeleri olan ıssız yerlere götürülüyor. Bu sistem, AB ve Avrupa ülkeleri tarafından sağlanan para, araç, ekipman, istihbarat ve güvenlik güçleri sayesinde yürütülüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa’da ırkçılık sürüyor: Siyahi göçmenleri engelliyorlar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA